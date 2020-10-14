Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoklu baro sisteminde olduğu gibi TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapmak zorundayız" dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı seçilen Şebnem Korur Fincancı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BİRİSİNİ GETİRİP BAŞINA KOYUYORLAR"

Erdoğan, "Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TBB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle içiçe olanlar TBB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi?

"BU KURULUŞLAR AMAÇLARINDAN SAPMIŞTIR"

Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır. TBB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği açıklaması VİDEO

Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı