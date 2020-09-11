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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına uyarı niteliğinde video

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına uyarı niteliğinde video

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 01:59
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 01:59
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    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ediyor.

    Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, baskılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dimdik ayakta durarak cevap veriyor.

    "KUSURA BAKMAYIN BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ BİZİ YİYEMEZSİNİZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye düşmanlarına uyarı niteliğinde bir video paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına uyarı niteliğinde VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Türkiye düşmanlarına uyarı niteliğinde video #1

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