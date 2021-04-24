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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.
    • AA
    • 24.04.2021 - 18:49
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 18:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.

    "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz.

    Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır."

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirme çağrısını yineledi

    Ayrıntılar gelecek...

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