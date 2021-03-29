Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’ye yatırım yapanlara teşekkür

Akıllı telefonda bölgenin üretim üssü olma yolunda ilerlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’ye güvenen, potansiyeline inanan tüm yatırımcılara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 363 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Dünya markası Xiaomi’nin de Türkiye’de fabrika açtığını duyuran Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerlediğini, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un kurduğu fabrikada 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

“ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Türkiye’ye yatırım yapanlara teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.





2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”