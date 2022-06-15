Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na: Haddini bil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarışu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD başkanına: Haddini bil VİDEO

"Haddini bil"

"NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz.

Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün 1 bugün 2. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Sen önce haddini bil. Bunlar akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım.

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya... Niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in ve Finlandiya sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Onların yanında mı olacağız?

Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız"

Ayrıntılar geliyor...