Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tütüne karşı kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin feda edilmemesi için sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele verileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütüne Hayır Günü etkinliği kapsamında gençlere video konferans yöntemiyle hitap etti.

Erdoğan, tütüne karşı mücadelenin önemine dikkat çekerek bugüne kadar yapılanlardan bahsetti.

"HER ADIMIMIZ ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI"

"Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür" ifadelerini kullandı.

"PARA KAZANMA HIRSININ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir." açıklamalarını yaptı.