Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalar

Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan kriz giderek büyürken, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye, diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştireceği Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile ikili görüşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirdi.

"BÖLGEDE BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Stratijik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda belirtiyoruz. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.

Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inanıyorum. Ukrayna'nın karşı kaldığı meydan okumaları takip ediyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Geçen yıl 2 milyonu aşkın Ukraynalıyı misafir ettik." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ZİYARETİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bugün Zelenskiy ile görüşeceğiz. Daha sonra Putin, Çin ziyareti sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra Ukrayna ile Rusya arasındaki olumsuz gelişmeleri yaşamak, doğru bir gelişme değil. Bu iki ülke arasındaki sıkıntıyı başarıyla atlatmak istiyoruz.

KABİL HAVALİMANI

Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimiz her iki ülke arasında devam ediyor. Bunu başarıyla bitirir bir sonuca ulaştırırız.

YUNANİSTAN'IN MÜLTECİ TUTUMU

12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışılmış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanın donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz."