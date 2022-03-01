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    Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu hakkında açıklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye seslenerek "Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 19:52
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    Erdoğan'dan Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu hakkında açıklama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı ile Osmani ile basın toplantısı düzenledi.

    Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değindi.

    "Ukrayna'yı AB'ye alma girişimini takdir ediyoruz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

    "UKRAYNA İÇİN GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYETİ TÜRKİYE İÇİN DE GÖSTERİN"

    "Bu güzel gelişme ama ben AB üyelerine diyorum ki hala Türkiye'yi niçin ısrarla almıyorsunuz. Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız. İlla savaş mı çıkması gerekiyor?! Bunlar samimi değiller, AB üyeleri laf üretiyor.

    "BİR AN ÖNCE ATEŞLER KESİLSİN, DÜNYA BARIŞINA KATKI OLSUN"

    Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Bir an önce ateşler kesilsin, dünya barışına katkı olsun. "

    Erdoğan dan Ukrayna nın AB üyeliği başvurusu hakkında açıklama #1


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