Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.



TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS POTANSİYELİ

Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklmada "Türkiye, genç nüfus bakımından çok az ülkenin sahip olduğu büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adım olan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın şimdiden tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 17,8'E İNDİRME HEDEFİ

Erdoğan'ın paylaşımında "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" başlığı ile "2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesini, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesini, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesini hedefliyoruz." bilgileri yer aldı.