Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ünal Ekinci'nin ailesine Süleyman Soylu taziyeye gitti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak aileye başsağlığı diledi.

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, lastiği patlayan tır, başka bir kazaya yardım eden kalabalığa girdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Süleyman Soylu çalışmalara katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, sabah saatlerine kadar hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına ve defin törenlerine katıldı.

Bakan Soylu Ünal Ekinci'nin ailesine başsağlığı diledi

Öte yandan Süleyman Soylu kazada yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.





Cumhurbaşkanı da taziye mesajını iletti

Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun, bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Hepimizi üzdü. Bütün kardeşlerimize sabır dileklerimizi iletirseniz çok memnun olurum." diyerek aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ünal Ekinci'nin ailesine taziye mesajı





