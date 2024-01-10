Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Valiler Buluşması'nda açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

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Valiler Buluşması'nın düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Kış kışlığını, gavur gavurluğunu elbette yapacaktır"

2023 hedefleriyle yola çıkmıştık, birileri dudak bükmüştü. Hamd olsun hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı, devletin ve milletin ortak programı ortak hayalidir. Küresel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları, insanları devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Kış kışlığını gavur gavurluğunu elbette yapacaktır, bize düşen görev milletimizi tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz.

Bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacaklar

Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz.



Amaçları bizi hedeflerden uzaklaştırmak. Bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar.

Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz