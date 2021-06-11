Cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Şehriban Hatun Camii açılış törenine katıldı.

Üsküdarlılar ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sırasında yaptığı konuşmada, Burhaniye Mahallesi'nde devam etmekte olan kentsel dönüşüm projesine de değindi.

Vatandaşların projeye katılmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Ben buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Buralardaki değişim dönüşümleri yapıp, sizlerin de buralarda yaşama imkanınız biz de süretle başaralım. Süratle bitirelim diyorum." sözlerini kaydetti.

"SİZİN YANINIZDA YER ALACAĞIM"

Konuşma sırasında bir vatandaş tarafından, Kirazlıtepe Mahallesi'nde verilen sözlerin Burhaniye Mahallesi'nde geçerli olmadığının söylenmesi üzerine Erdoğan:

"Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildi ise aynı sözü burada ben veriyorum. Eğer vermez ise Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınızda yer alacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa kentsel dönüşüm mesajı VİDEO

