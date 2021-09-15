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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
    • AA
    • 15.09.2021 - 18:22
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır için sosyal medyadan tebrik mesajı yayınladı.

    "LAYIKIYLA TEMSİL ETTİĞİ İÇİN..."

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Volkan Bozkır a tebrik #1

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