Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangından etkilenen vatandaşlarla geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletirken, evlerini kaybedenlerin kısa zamanda konutlarına kavuşacağını söyledi.

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AA

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor.

İzmir ise bu yangınlardan en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor.

15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında Türkiye nefesini tuttu, bölgedeki çalışmaları takip etti.

Yangınlar kontrol altına alınırken bir yandan da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda mağdurların mağduriyetleri giderilecek, evlerini kaybedenler yeni yapılacak konutlara yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar devam ederken AK Partili yöneticiler, bu kapsamda zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.

Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar gören vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinleyen partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.

"KARDEŞLERİMİZİ YENİ KONUTLARA KAVUŞTURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evleri yanan vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda bölgede tüm hasar tespit çalışmalarıyla bu sıkıntıları gidermiş olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NI DAVET ETTİ

Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)