Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım teklif eden ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminden sonra, taziye mesajlarını iletip yardıma hazır olduklarını belirten dost ülkelere teşekkür etti.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Devletin tüm imkanları enkaz altındakileri kurtarmak ve depremzedelere yardım etmek için seferber edilirken, bazı ülkelerden de yardım teklifleri geldi.

"TÜM DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, yardım teklifleri için teşekkür etti.

Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz." ifadelerini kullandı.