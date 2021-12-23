Euro
12.3870
-10.50%
Dolar
10.9125
-10.48%
Altın
633.6630
-10.47%
Borsa
1,754.40
-2.76%
Bitcoin
555.232
-12.49%
BTXN Coin
38.19
-4.40%
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüştü.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüştü.

    Erdoğan Ayten Yavaşca'ya taziyelerini iletti.

    "SEVENLERİNE VE SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi;

    "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yavaşca ailesine taziye telefonu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir