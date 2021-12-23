Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaşca ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın vefatı dolayısıyla eşi Ayten Yavaşca ile telefonda görüştü.

Erdoğan Ayten Yavaşca'ya taziyelerini iletti.

"SEVENLERİNE VE SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi;

"Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekâr Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."