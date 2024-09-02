Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumumuzun farklı kesimlerinin bilgisini alarak ortak akılla süreci yürütme gayreti içindeyiz. Türkiye yeni bir anayasaya hazırdır. Yeni anayasa meselesinin önündeki en büyük engel ise önyargılardır." dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet kavramınının önemini vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Toplumun iç barışı için adalet vazgeçilmezdir." dedi.

"TÜRKİYE YENİ ANAYASAYA HAZIR"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin darbe mahsulu olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin geldiğini dile getirdi.

Erdoğan yeni anayasayla ilgili samimi ve kararlı olduklarını da belirtti.

"Türkiye yeni anayasaya hazırdır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük engel önyargılar." dedi.

"YENİ ANAYASA MESELESİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ÖNYARGILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Hukuk eğitimini daha da geliştirecek, buna yönelik adımları atacağız. Yeni bir sivil anayasa. Türk demokrasisinini bunu yapabilecek imkan ve olgunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Toplumumuzun farklı kesimlerinin bilgisini alarak ortak akılla süreci yürütme gayreti içindeyiz. Türkiye yeni bir anayasaya hazırdır. Yeni anayasa meselesinin önündeki en büyük engel ise önyargılardır.

"YENİ ANAYASA KONUSUNDA SAMİMİYİZ, KARARLIYIZ"

Biz yeni anayasaya sadece kuru bir hukuki belge olarak değil, haklarımızı, sorumluluklarımızı yer aldığı bir toplu sözleşme olarak bakıyoruz. Bu sürecin her adımında milletimizin iradesi yegane rehberimiz olacaktır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ülkemizi ileriye taşıyacak bir anayasa hazırlıyız. Bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Diğer siyasi partilerin de aynı niyeti sergilemesini umuyoruz. Sorunlarımızı tartışarak değil konuşarak çözebiliriz.

"YENİ ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Adliyenin kapısını sonuna kadar adalete açmak için iş başı yaptığınız bu günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni adli yıl, ülkemiz, milletimiz, avukatlarımız, hakimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden 206 yargı çalışanını buradan rahmetle anıyorum. Malumunuz bu sene Yargıtay'ın bu sene seçim yılıydı. Seçimlerde Ömer Kerkez beyefendi Yargıtay başkanı olarak seçildi. Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Görevi devreden Mehmet Akarca'ya gayretleri için teşekkür ediyorum.

"DEVLETİN TEMEL DİREĞİ, VARLIK SEBEBİ ADALETTİR"

Seçim atmosferinin geride bırakılmasını, yargımızın etkin işleyişi bakımından önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm yargı organların milletimizin adalet arayışına daha hızlı cevap verebilecek. Uyumun güçlendirilmesi için atılması gereken hukuki adımlar varsa Meclisimizle birlikte bunları yerine getireceğiz. Toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. Mahkeme salonlarımızın duvarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir. Bizim milletimizin ayırıcı vasfı adalettir. Farabi ise insanın biyolojik varlığının denge içierisinde yaratıldığını ifade etmektedir. Devlet ve toplum hayatında adaletin yerine dair benzer tespitlere rastlıyoruz. Özeti şudur; Devletin temel direği, varlık sebebi adalettir.

"ADALET TOPLUMUN DOĞRU TATBİKİNİN ÖDÜLÜDÜR"

Toplumda huzuru sağlamanın, insanı barış içinde yaşatmanın yolu yine adaletten geçer. Kanun, hukuk ve adalet birbiri ile bağlantılı kavramlar olamkla birlikte aynı manaya gelmez. Hukuk toplumun değerlerini koruyan klavuzken adalet ise toplumun doğru tatbikinin ödülüdür. Aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenirken 4 sütundan birini adalet olarak belirledik. Bir yandan milletin sofrasındaki ekmeği büyütüp refahı artırırken diğer yandan devlet ile vatandaş arasındaki bağı güçlendirdik. Adalet sistemimizin etkin, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olması için her alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Son 22 yılda attığımız yatırımlara, reformlara sizler yakinen biliyorsunuz.

2 YENİ UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bu yıl 2 yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Hakim, savcı noter olacak kişilerin meslek ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Diğer uygulama ise hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur. 3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. 1 yılı adalet akademisinde, diğer 2 yılı deneyimli hakim ve savcıların yanında olmak üzere hakim ve savcılarımız çok daha deneyimli olarak yetişecek. Müspet etkilerini pratikte de göreceğine inandığım sisteminin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız. Her iki belgenin hazırlığında milletimizin insan hakları, adaletini göz önüne aldık. Makul süre öngörülebilir ve çözüm merkezli adalet olacak. Gerek kanun değişikiliiği, kolaylaştırılmış, verimliliği esas alan süreçler oluşturacağız.

"ADALETE KARŞI OLAN HUSUMET KABUL EDİLEMEZ"