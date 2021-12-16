Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin ilk yorum

Yeni asgari ücret miktarını açıklayan Erdoğan, işçiler üzerinden spekülasyonlara girilmemesi gerektiğini belirterek, "Çalışan-işveren istismarından başka bir şey değildir" dedi.

2022 yılının asgari ücret miktarı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le birlikte sendika başkanlarıyla kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, yeni asgari ücret miktarının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını söyledi.

Yeni asgari ücret miktarını açıklayan Erdoğan, konuyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"İŞÇİ VE İŞVEREN ÜZERİNDEN SPEKÜLASYONLARA GİRMEYİN"

Erdoğan, işçi ve işveren üzerinden kimsenin spekülasyona girmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse işçi üzerinden spekülasyona girmemeli



"İSTİSMARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Cumhurbaşkanı, bu konuda istismar yapılmaması gerektiğini belirterek, "Hesabı dolar üzerinden yaparak, asgari ücret tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar, bu ülkenin çalışan-işveren istismarından başka bir şey değildir." dedi.

"SİZ DOLARLA MI ÇALIŞTIRIYORDUNUZ BU İNSANLARI?"

Erdoğan konuyla ilgili son olarak, "Bunlara sormak lazım; siz dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları?" diyerek bu spekülasyonları ortaya atanlara tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Kimse, ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. Bunların da istismarına yapmamalı. Hesabı dolar üzerinden yaparak, asgari ücret tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar, bu ülkenin çalışan-işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım; siz dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları?"

ÇALIŞANLARIN EVLİ OLMASI VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE YÜKSELECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni asgari ücret açıklamasıyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir. Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan Asgari Ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun.

Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında ezdirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

"SIKINTILARI AŞACAĞIZ"

Geçmişte dolar şuydu... Doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak olan yaklaşımlar çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değildir.

Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları.

Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır. Biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılar var.

Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA DA SON VERMEKTE KARARLIYIZ"

Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da son vermekte kararlıyız. Ülkemizin istihdam yatırım ihracat odaklı büyümesi için gereken adımları almaya sürdüreceğiz.

İstikrar ve güven iklimi için çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz.

Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz.

"HEP BİRLİKTE FEDAKARLIK YAPACAK VE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak üretmek, ihracat yapmak için hiçbir engel bırakmamak için yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatifleri ne yeminli iç dış Türkiye düşmanları belirleyebilir.

Ülkemizin geleceğini, 84 milyon biz belirleyeceğiz. Yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte fedakarlık yapacak ve hedeflerimize ulaşacağız. Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir.

Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."