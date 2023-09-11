Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı: Tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğretmenleri tebrik ederek öğrencilere de başarılar diledi.

ensonhaber.com

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk gününde heyecan yaşadı.

Öte yandan okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı.

20 milyon öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin dersbaşı yaptığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı.

"Velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni dönem için mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şöyle dedi: