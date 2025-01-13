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Haber Merkezi

Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, aile yapısının önemine dikkat çekerken yeni evlenecek çiftlere yeni bir müjde verdi.

EVLİLİK FONU 81 İLDE UYGULANACAK

Daha önce yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve geç geri ödemeli kredi desteğini hatırlatan Erdoğan bu uygulamanın deprem bölgesinden sonra tüm ülkeye yayılacağını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"14-28 Mayıs seçim sürecinde söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgesinde başlatmıştık.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL

Bu fon ile evliliğe ilk adımı atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz.

Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz.

Yeni evlenecek gençlere fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibari ile başvurularını yapabilirler."