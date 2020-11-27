Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kurallara dikkat etmediğini gördüklerini belirterek yeni tedbirlerin alınacağını söyledi.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ek bir tedbir kararı alınıp alınmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, vatandaşların tedbirler konusunda dikkatsiz olduğunu söyleyerek "Vatandaşlar maalesef dikkat etmiyor, maske takmıyor." ifadesini kullandı.

"YENİ TEDBİRLER ALMAYA MECBURUZ"

Yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirten Erdoğan, Bilim Kurulu'nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri sinyali

"AŞI ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA İLERLİYOR"

Aşı çalışmalarına da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.

Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."