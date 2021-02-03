Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yeni sivil anayasa mesajı

Erdoğan, yeni anayasa konusundaki çağrısını tekrarlayarak, söz konusu anayasanın mevcut sistem üzerinde hazırlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının zamanının geldiğini belirterek, "Bu çalışmanın milletin gözünün önünde olması zorunludur." diye konuşmuştu.

Yeni anayasa çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda yapılacak çalışmaların engin ufuklar açacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"YENİ ANAYASA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLECEK"

"Önceki gün, hukuk ve ekonomi reformlarımızla ilgili milletimizi bilgilendirirken, yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vaktinin geldiğini de söylemiştik. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve tarihi adımlar üzerinde inşa edilecektir.

"ENGİN UFUKLAR AÇACAKTIR"

Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak engin ufuklar da açacaktır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle karşıladık. Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz.





"MUHALEFETE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

İktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız. Ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Bundan sonra Türkiye'nin partisi gibi davranan yerli ve milli olmayı başaran bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz.

"BİZE 1 ADIM GELENE 10 ADIM GİDERİZ"



Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğu bilincinde bir parti olarak, böyle bir gelişmeden mutluluk duyarız. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kazanımların çarpan etkisi görmesini de ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 10 adım gitmekte, büyük ve güçlü Türkiye için ne gerekiyorsa yapmakta tereddüt etmeyiz."



MHP'NİN YENİ ANAYASA DESTEĞİ

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisinin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." ifadeleriyle Erdoğan'ın yeni anayasaya dair açıklamalarına destek vermişti.

