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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sosyal yardım müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sosyal yardım müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyar liralık sosyal yardım destek çalışmalarında sona gelindiğini detayların yakında açıklanacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 18:58
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı.

    Erdoğan, yeni bir sosyal yardım desteği paketinin hazırlandığını duyurdu.

    Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı ve engelli maaşlarının cuma günü ödeneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sosyal yardım destek paketinin 15 milyar liralık olduğunu söyledi.

    Yaşlı ve engelli maaşları öne çekildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

    Fiyatları sebepsizce artıranlara karşı...

    Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.

    15 milyar liralık yeni paket

    15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz.

    Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz"


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