Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yol haritasında ekonomi vurgusu Önümüzdeki yerel seçimler için şimdiden çalışmaların yapılması adına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet odaklı bir hazırlık yapacaklarının mesajını vererek, "Ekonomiye odaklanacağız" vurgusu yaptı.

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Yerel yönetimlerin belirlenmesiyle yeni bir döneme geçildi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası yeni yol haritası için harekete geçti.

Vakit kaybetmeden partisi AK Parti’nin yetkili kurumları ve kurmaylarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

"Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız"

Sabah'ın aktarımına göre; bunun üzerine AK Parti ve hükümetin yeni dönemde atacağı adımlar belirlendi.

Bir kez daha millet odaklı yapılan çalışmada, ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi.

Önümüzdeki yerel seçimlere kadar 4 yıllık bir süreç olduğu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız.” diyerek net bir mesaj verdi.

"Kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz"

Böylelikle önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü. Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. Bunda da bir hayır vardır diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."

Seçime katılımın az olmasının nedeni araştırılacak

Öte yandan Erdoğan, bu yerel seçimlerde katılımın az olmasına da dikkat çekerek talimat verdi.

Böylelikle ekipler, analizler yaparak direkt vatandaşın görüşünü ortaya koyacak.

Küskün seçmene ulaşılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin talimatında, “Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilendiğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız.” vurgusu yaptı.

Emekliler için ayrı bir çalışma

Emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için de ayrı bir çalışma yürütüleceğini belirten Erdoğan, “Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gereksi adımlar zaman içinde atılacak.” İfadeleriyle yeni döneme emin adımlarla hazırlanacaklarının mesajını verdi.