Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Adaylarımızı peyderpey açıklayacağız Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim adaylarının aralık ayı ortalarına doğru belli olacağını kaydetti. Enflasyonla mücadeleye yönelik değerlendirme de yapan Erdoğan, "Türk Lirası’nın değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" diye konuştu.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak gece saatlerinde yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aylar sonra yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların hangi tarihte açıklanacağı sorusuna yanıt verdi.

"Aralık ortasında adaylar açıklanmaya başlanacak"

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak seçimlerin için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtirken aralık ayının ortalarına doğru adayların açıklanacağını kaydetti.

"Şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere yönelik şunları kaydetti:

Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız. Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz. Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız.

Ekonomik gidişat

Kıdemli ünlü ekonomist Robin Brooks, geçtiğimiz günlerde Türk ekonomisine yönelik yaptığı açıklamalarda, "Türkiye 2018'e benzer bir cari hesap ayarlamasının ilk aşamalarında ve Bu ayarlama Türk Lirası açısından olumlu oldu." ifadesini kullanmıştı.

"Türk Lirası’nın değer kaybettiği süreç sona gelmiştir"

Bu konuyla ve Türk Lirası'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Türk Lirası’nın değer kaybettiği süreç sona gelmiştir." vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik şu mesajları verdi:

Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle lirada reel olarak bir değerlemeye sebep olabilir. Yani Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Onun için önümüzdeki dönemde biz uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Fon akışı lirada reel değerlemeye sebep olacak. Bu da dezenflasyonu hızlandıracak, büyümenin aşağı yönlü risklerini sınırlayacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah.

A Milli Takım'ın başarısı soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ın son dönemde yükselen performansıyla ilgili de konuştu.

"Milli takımımızdan aynı performansı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası’nda da görmeyi isteriz"

Bir gazetecinin "Muhalefet diyor ki, 'Türk gençleri Türkiye’yi terk ediyor ve bu ülkeden umudunu kesti' Oysa Milli takıma baktığımızda Avrupa’da oynayan ve iki vatandaşlığı olan sporcularımızın Türkiye Milli Takımı’nı tercih ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede tüm sahalardaki gençlerimize mesajınız ne olur?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: