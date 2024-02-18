Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı olarak biz buradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hazırlandığı yerel seçim için yeni bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li seçmene de seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki krizlere gönderme yaptı
Seçim için kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetteki yaşanan krizlere bir kez daha değindi.
CHP aday belirleme süreci sancılı geçerken, bir yandan da istifalar peş peşe geliyor..
Adayları istenmeyen isimleri yeniden aday göstermekte ısrarcı olan CHP'de seçmenler kararsızlık yaşıyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarıyla muhalif seçmenlere seslendi.
"Cumhur İttifakı olarak yok sayılmış hissetmenize gönlümüz razı değildir"
Erdoğan, 'gerçek belediyecilik' mesajıyla vatandaşlara şu ifadelerle seslendi:
CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.
Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.
"Cumhur İttifakı olarak biz buradayız"
Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.
"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.
"Hep birlikte esaslı bir ders verelim"
Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…
“Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz” dayatmasında bulunanlara…Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...
“Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.
"Bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…"
Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere.
Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış