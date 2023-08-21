Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstişarelerimiz devam ediyor

Türkiye, tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni geride bıraktı.
Muhalefet cephesinde ağır yenilginin sancıları sürerken, gündemde yerel seçim hazırlıkları var.
Öyle ki, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehirlerde hizmette aksamaların olması, vatandaşı adeta çileden çıkarıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir ise bunların başında yer alıyor.
Zamlar, arızalar, verilen sözlerin tutulmaması kent sakinleri tarafından tepki çekiyor.
Bu kapsamda gözler yerel seçime çevrildi. Bunun üzerine aday olacak isimler merak konusu oldu.
Gündemde yer alan konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.
"Başkan adayları belli oldu mu?"
Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.
Erdoğan'a, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, büyük başarılara imza atmıştınız. Sizden sonra gelen AK Partili belediye başkanları da hizmette yarış yaptılar. Ancak son 4 yılda hizmet anlamında bir düşüş, verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?" sorusu yöneltildi.
"İstişare bizim en büyük silahımız"
Cumhurbaşkanı'nın yanıtı ise şöyle oldu:
Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız.
Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz.
22 yıldır Türkiye’de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti’yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP’lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.