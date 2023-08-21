Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstişarelerimiz devam ediyor Yerel seçim süreci işlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, adayların isimlerinin belli olup olmadığı soruldu. Erdoğan, "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız" dedi.

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Türkiye, tarihi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni geride bıraktı.

Muhalefet cephesinde ağır yenilginin sancıları sürerken, gündemde yerel seçim hazırlıkları var.

Öyle ki, CHP'nin yönetiminde olan büyükşehirlerde hizmette aksamaların olması, vatandaşı adeta çileden çıkarıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir ise bunların başında yer alıyor.

Zamlar, arızalar, verilen sözlerin tutulmaması kent sakinleri tarafından tepki çekiyor.

Bu kapsamda gözler yerel seçime çevrildi. Bunun üzerine aday olacak isimler merak konusu oldu.

Gündemde yer alan konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.

"Başkan adayları belli oldu mu?"

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

Erdoğan'a, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, büyük başarılara imza atmıştınız. Sizden sonra gelen AK Partili belediye başkanları da hizmette yarış yaptılar. Ancak son 4 yılda hizmet anlamında bir düşüş, verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?" sorusu yöneltildi.

"İstişare bizim en büyük silahımız"

Cumhurbaşkanı'nın yanıtı ise şöyle oldu: