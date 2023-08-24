Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kazanan yine Türkiye Yüzyılı olacak

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AK Parti 22'nci yılını kutluyor...

Türk siyasetine yön veren AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü için program düzenlendi.

Konuşmacıların sırayla söz aldığı ve şarkıların seslendirildiği programda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Tarihin en önemli seçimlerinden birini daha zaferle atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yerel seçimlerde kazanan yine Türkiye Yüzyılı olacak, gerçek belediyecilik olacak" vurgusunu yaptı.

"31 Mart seçimlerinde kazanan yine Türkiye Yüzyılı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümlelerle devam etti:

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de kazanan yine hep birlikte Türkiye olacak, Türkiye Yüzyılı olacak, gerçek belediyecilik olacak. Kucaklayıcı, kuşatıcı, saygılı, mütevazi ve her kalbe dokunan bir anlayışla siyasi faaliyetlerinizi devam ettirmenizi diliyorum.