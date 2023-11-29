Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim sloganı: Yeniden İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yerel seçim mesajlarını verirken İstanbul seçimlerine özel sloganını da duyurdu. Erdoğan'ın "Bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul..." sözleri salonda coşkuyu artırdı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere odaklandı.

Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek...

Bu kapsamda siyasi partiler de hazırlıklarına başladı.

Aday belirleme süreçleri parti içlerinde işletilirken başvurular sona erdi.

AK Parti'de de gündem yerel seçimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de yerel seçim mesajladı

AK Parti TBMM Grubu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda mesajlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve seçmeninin özel bir önem verdiği İstanbul, bu kapsamda en itinalı çalışmanın yapılacağı şehir...

5 yıllık CHP arasından sonra yeniden AK Parti hizmetleriyle buluşması istenen İstanbul için Cumhurbaşkanı Erdoğan da sloganını açıkladı.

"Yeniden İstanbul"

Özellikle gençlere hitap ederek sloganı duyuran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul..."

"Çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: