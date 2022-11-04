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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı: Gerginliği artıran Türkiye değil

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı: Gerginliği artıran Türkiye değil

    Jens Stoltenberg'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını dile getirdi.
    • 04.11.2022 - 22:10
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan’ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

    Tahıl koridoru

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, ilerleyen dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yunanistan mesajı: Gerginliği artıran Türkiye değil #1

    Rusya-Ukrayna savaşı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

    Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri

    Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloğa yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

    Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

    AA'nın haberine göre; görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe’den ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yunanistan mesajı: Gerginliği artıran Türkiye değil #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yunanistan mesajı: Gerginliği artıran Türkiye değil #3


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