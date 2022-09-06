Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a harekat sorusuna 'Anlattıklarım bir rüya değil, bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak geliriz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine yöneltilen 'Yunanistan'a harekat olur mu' sorusuna, "Benim anlattıklarım rüya değil bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak vakti saati geldiğinde gelebiliriz.

Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam eder sabrın bir sonu vardır, vakit saat gelirse gereği yapılır. Uçaklarımıza radar kilitlemesi radarları atmak hayra alamet değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a harekat açıklaması VİDEO







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