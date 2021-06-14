Euro
10.2709
1.06%
Dolar
8.4726
0.93%
Altın
507.79
0.2%
Borsa
1.454
-0.45%
Bitcoin
335.142
6.66%
EXEN Coin
32.62
-0.60%
18ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 18 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ilişkin: Üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ilişkin: Üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde yeni döneme ilişkin "Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 21:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

    Erdoğan, basın toplantısında Yunanistan'la yeni dönemde atılacak ilişkilere değindi.

    "ÖZEL HATTAN ARAŞALIM, ÜÇÜNCÜ ÜLKE VE KİŞİLERİ İŞE KARIŞTIRMAYALIM"

    Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım. Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım. Bir de sıkıntılı konular nelerse, bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerine çalışsınlar. Nihayi kararı verelim ve adımlarımızı atalım."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ilişkin: Üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yunanistan a ilişkin: Üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir