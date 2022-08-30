Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşku ile kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Yunanistan'ın Türk uçaklarına tacizine sert sözlerle cevap verdi.

"Yunanistan dengimiz değildir"

Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir diyen Erdoğan, "Yunanistan uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tutumunu S-300 kilidi atarak sürdürdü. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO’ya yapılmış bir tacizdir." ifadelerini kullandı.

"Ambargolar umurumuzda değil"

Amerika'nın F-35 tutumuna sert tepki gösteren Erdoğan, "Amerika bize vermedikleri F-35’leri, Yunanistan’a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz bizden esirgenen her ürünü er veya geç üretme kapasitesine kararlığına sahip bir ülkeyiz, Türkiye’yiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum"

"Geçtiğimiz hafta zaferimizin 951. yılının coşkusunu yaşamıştık. Dün de Büyük Taarruz'un zaferlerinin gururunu paylaştık. Bugün ise Büyük Taarruz'un son aşaması olan 30 Ağustos zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Hepsini kenara bıraktım. Anadolu'daki varlığımız kökenlerine hakkıyla nüfus edemediğimiz dönemler yaşadık. Artık tarihimizi daha iyi anlamamızın önünde mani kalmadığına inanıyorum. Bir kez daha tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

"2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz"



Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz. Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur." açıklamasında bulundu.

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