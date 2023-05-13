Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'ya gelişini bekleyen cemaat, sık sık tekbirlerle tarihi kubbeyi inletiyor.

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Türkiye saatler sonra tarihin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak.

Seçime saatler kala nefesler tutuldu.

Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından kendi imzaladığı kararname ile müze statüsünden ibadethane statüsüne geçirdiği Ayasofya’ya gelecek.

Erdoğan burada akşam namazını kılarak cemaat ile buluşacak.

Ayasofya'da tekbirlerle Erdoğan bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden önce, Türkiye'nin en sembolik yapılarından biri olan Ayasofya hınca hınç doldu.

Cemaat, Erdoğan'ı beklemeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen cemaat, sık sık tekbirler getirerek ortamın manevi havasını daha da coşkulu hale getiriyor.