Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bursa'daki miting alanında 90 bin kişi karşıladı Bursa'da 90 bin kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 3 gün kala Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Bursa'daki mitinge katıldı.

Bursa'da 90 bin kişi meydana sığmadı

Cumhurbaşkanı, coşkulu kalabalığı selamlarken, her programda olduğu gibi miting alanındaki coşkulu kalabalığın sayısını da verdi.

Sahneye çıkmadan emniyetten bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı, mitinge 90 bin kişinin katıldığı söyledi.

"Emekli maaşlarını temmuzda masaya yatıracağız"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, merakla beklenen emekli maaşlarına ilişkin de konuştu.

Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerimiz çalışanlar ve emekliler. Yıl başında hem asgari ücrette hem de emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artışlar yaptık.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk.

Öncesinde 16 milyon emeklimize 5’e bin lira ödeme yaptık. Sonrasında banka promosyonlarını 8-12 bin TL arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık.

Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.

"Enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz.

"Ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğiz"

Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz.

Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapamayacağımız sözleri asla vermedik.

Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maliyetini milletimizle paylaşmıştık."

"Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışımızın bir örneğidir"

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıkalar:

"Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışımızın bir örneğidir. Bursa bu vasfını hiç yitirmedi. Bir ayağımızı ülkemize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyaya sesimizi taşıyoruz. Bursa nasıl Balkanlardan Kafkaslara kucak açmışsa, biz de bu coğrafyalarla bağlarımızı daima güçlendiriyoruz.

Bursa nasıl sanayi ve tarımla dünyaya nam saldıysa biz de ekonomi ve diplomaside aynı kucaklayıcılığı sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında yüzde 55 oranındaki desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum.

Dış politika mesajları

Gazze'de oluk oluk akan müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Rusya ile aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırımıza dayanmdığı bir dönemde batılı ülkeler güney şehirlerimizde hava savunma sistemlerimizi alıp götürmüşlerdi.

O günkü sıkıntıların üstüesinden gelemyi kendi gücümüzle başardık. Suriye'de Libya'da Akdeniz'de Karadeniz'de Karabağ'da hangi adımı attıksak karşımızda bütük bir küresel ittifak bulduk.

Her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Kimi tuzakları sandıkta hüsrana uğrattık. Kimi tuzakları sokakta bertaraf ettik.

Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımızın ötesinde durdurduk. Her dönemde yeni araçlar, argümanlar, taktikler devreye giriyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı vatanımız da elimizde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz.

CHP-DEM ittifakı

Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı anlamak istemediği anlıyorsa bile önemsediği hakikat budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumdaki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar.

Bu uğurda PKK'ya, FETÖ'ye, emperyalist hevceslere göz kırpıyorlar. Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire. İcraat zaten yok.

CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor.

CHP'deki para sayma görüntüleri

Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici.

Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

"Beş yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı"

Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. Beş yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler.

Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz.

"Söylediğimiz her şeyin referansı eserlerimizdir"

21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak ülkemizin bütünlüğünde devletimizin bekasında gözü olanları sevindirmeyelim. Gerisi sadece gayret, vakit ve planlama meselesidir.

Bizim söylediğimiz her şeyin referansı, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir.