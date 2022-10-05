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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç

    CHP'li Engin Özkoç, Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından kendisini bekleyenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözleri dolu bir şekilde camdan izledi.
    • Özel Haber
    • 05.10.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:21
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen AK Parti grup toplantısında CHP'yi çaresiz duruma düşürdü.

    Ahmet Davutoğlu'ndan aldığı fikirle başörtüsü için yasa teklifi hazırlatıp Meclis'e sunduran Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsünün yasal güvence altında olması gerektiğini savunuyordu.

    Seçimler yaklaşırken muhafazakar seçmene ulaşabilmek için sergilenen bu tavır, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından avantaja çevrildi.

    Erdoğan, yasa teklifinin yeterli olmayacağını, başörtüsünün anayasa değişikliğiyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

    Bu hamle, Ankara kulislerinde AK Parti'den CHP'ye müthiş gol olarak yorumlandı.

    Camdan Erdoğan'ı izleyen CHP'li

    Bu yorumları destekleyen bir fotoğraf karesi, Ensonhaber'in eline ulaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından kendisini bekleyenleri selamlarken camdaki isim objektiflere yakalandı.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gözleri dolu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledi.

    İşte o anın karesi;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ı camdan izleyen CHP li: Engin Özkoç #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ı camdan izleyen CHP li: Engin Özkoç #2


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