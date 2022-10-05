Haberler

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç

CHP'li Engin Özkoç, Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından kendisini bekleyenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözleri dolu bir şekilde camdan izledi.