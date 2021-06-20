Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle olan buluşmasında gelen bir soru üzerine duygulanarak, "Annemin varlığı benim için hem annelik hem de babalıktı." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Gençlerle En Baba Buluşma' programına katıldı.

Oldukça keyifli bir atmosferde gerçekleşen programda kimi zaman eğlenceli, kimi zaman da duygusal anlar yaşandı.

ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN SORU

Gençlerden birinin, "Rahmetli babanız Ahmet Erdoğan’ı kaybettikten sonra size yol gösteren, babalık yapan ikinci bir isim oldu mu?" sorusu üzerine söz alan Erdoğan, izleyenlere duygusal anlar yaşatan bir cevap verdi.

"ANNEMİN ŞEFTAKİ BİR BAŞKAYDI"

"Annemin varlığı benim için hem annelik hem de babalıktı." diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yanıt şu şekilde:

"Şu anda biz de Antalya’dayız biliyorsun. Tabii babam rahmetli olduktan sonra benim ağabeyim yoktu. İki tane anne ayrı baba bir ağabeyim vardı ama birlikte yaşamadık. Benim annem de babam da Allah rahmet etsin annem olur. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı ve annemin varlığı benim için hem babalıktı hem annelikti. Kendisine olan sevgim çok çok farklıydı. İmkanlarımız, kendi kendimize yetiyordu ama annemin şefkati yaşım nereye gelirse gelsin o bir başkaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran soru



"O BENİM HEM ANNEMDİ HEM BABAMDI"

Onun için her zaman diyorum ya annenizin ayaklarının altını mutlaka öpün diye. Zaten bu bir yerden kaynaklanıyor. Peygamber efendimizin Hadis-i Şerif’inden kaynaklanıyor. Ben de annemin ayağının altını öpmeye kalktığım zaman anneciğim de bana ayağının altını öptürmeyi istemezdi. Ben de kendisine derdim ki, 'anne bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun?' İşte o benim hem annemdi hem babamdı.





"ANNELERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Annelerinizin kıymetini bilin. Bir insanın hayatında sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük mutluluk kaynağı, en büyük güçtür. Bunun için küçük yaşta annesini, babasını kaybetmiş insanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmek çok zordur. Tabii biz babamızı erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını çok çok yaşadık. Rabbim anneli babalı bir şekilde sizlere de bir hayatı yaşamayı sizlere nasip etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle olan buluşmasındaki açıklamaları ise şöyle:

"Sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizle böyle bir canlı bağlantıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizleri bu güzel program vesilesiyle bir araya getiren Gençlik Kolları Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Brüksel’deki NATO Toplantısı, Azerbaycan ziyareti ve Antalya'daki iki önemli uluslararası organizasyonun ardından siz gençlerimizle buluşmak, tüm yorgunluğumuzu aldı.

"SİZLERLE BİR ARAYA GELİNCE ENERJİMİZ TAZELENİYOR"

Sizlerle her bir araya gelişimizde, kendi gençliğimizin heyecanları ve hatıraları gözümüzde canlanıyor, adeta enerjimiz tazeleniyor. Bizim neslimiz, gençliğinde ülkemizi ve dünyayı değiştirme idealiyle yaşamış, bu uğurda büyük mücadeleye girişmiştir. Hamdolsun pek çok alanda sadece kendimizin değil, bizden önceki nesillerin gençlik hedeflerini, hayallerini hayata geçirme şerefine nail olduk. Bu tecrübeyle sizlere de kendiniz, aileniz, şehriniz, ülkeniz ve tüm insanlık için büyük hayaller kurmanızı, onların peşinden azimle gitmenizi tavsiye ediyorum.

Büyük değişimler, büyük devrimler, çağlar açıp çağlar kapatacak büyük fetihler, hep bir hayalle başlar. Eğer hayalinizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıysanız, kendinizi hayatın her alanında yetiştirmeniz gerekiyor. Aynı kulvarda yürüdüğünüz akranlarınıza, birikimlerinizle fark atacak seviyeye gelmeden hayallerinize de yaklaşamazsınız.

"SİZLERİN SORUMLULUĞU ARTIYOR"

Bunları söylerken elbette bizi hayata ve davamıza sarılmak için motive eden unsurlar ile sizlerin motivasyon kaynakları arasındaki farkı da görüyoruz, biliyoruz. Dünya ile birlikte ülkemizin de sadece birkaç nesilde böylesine büyük bir değişimi yaşamış olması sizlerin de sorumluluğunu artırıyor.

Ülkemize son 19 yılda kazandırdığımız güçlü yatırım ve hizmet altyapısı sayesinde gençlerimiz işte bu zorlu geleceğe hazır hale gelmiştir. Bizler Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını şöyle üçe, beşe, ona katlayarak ülkemizi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdik. Sizlerden de ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye’nin sembolü olarak görmüş olduğumuz 2053 vizyonuyla ulaştırmanızı özellikle bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

SORU-CEVAP

-"Erkek çocuklar babalarına benzer" şeklinde bir inanış var. Siz buna katılıyor musunuz?

"Her insan ayrı bir dünyadır. Bunu bir defa böyle görmemiz lazım. Dolayısıyla her çocuğun da ayrı bir karakteri vardır. Bununla da birlikte genlerden dolayı fiziki görüntü, fıtrattan dolayı da davranış olarak çocukların, babaların veya annelerine benzemeleri bunlar gayet tabiidir. Erken çocuklarının yaş ilerledikçe babaya benzedikleri kanaatini ise olgunlaşmanın getirdiği bir sonuç olduğuna inanıyorum. Çoğu aile gibi bizde de çocuklarımızı bana ve eşime benzetenler olmuştur. Bir insanın anne veya babasına benzetilmesini de gurur ve özellikle de bir yaklaşım olarak görüyorum."





"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK TARİFİ OLMAYAN BİR HİS"

-İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ne hissetmiştiniz? Hayata bakış açınız değişti mi?

"Bazı hissiyatlar vardır ki onları sözle ifade etmek mümkün değildir. Bizim de tabii yaş 67 oldu ama yaşlı sayılmam yani. Çocuk sahibi olmak da bu tarifi mümkün olmayan hislerden bir tanesidir. İnşallah ilerde sizler de çocuk sahibi olduğunuzda bunu anlayacaksınız. Rabbim bu güzelliği her aileye, her bireye yaşatsın diyorum."

"ANNELİK VE BABALIK DAHA ÖNCE KARŞILAŞILMAYAN BİR SORUMLULUK"

-Sizin de baba olunca anladım dediğiniz bir hatıranız var mı?

"Anne veya baba olma vakası, insanın hayatının daha önceki hiçbir devresinde karşılaşmadığı bir sorumluluk. Ataların her sözü gibi bu ifade de nesillere sari tecrübelerin süzülüp gelen bir aslında irfanın bir tezahürüdür. Bizim de kendi dünyamızda bunu hem babamıza hem evlatlarımıza karşı yaşamışlığımız elbette vardır."

EN AZ 3 ÇOCUK UYARISI

-Gelecekte birer baba adayı olan bizlere bir baba ve dede olarak tavsiyeleriniz nelerdir?

"Önce kendini ihmal etme, sen de tabii çocuk sahibi olacaksın, çocuklarını ihmal etme. Şimdi şöyle bir moda başladı. 30 yaşından önce ne erkekler evleniyor ne kızlar evleniyor. Geleceğin anne ve baba adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkamayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyasına hayırlı işler yapabilmesi aslında mümkün değildir. Ben inanıyorum ki sizin özellikle evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de tabii nikah törenlerinde hep söylerim, 'en az 3 çocuk.' Çünkü buna ihtiyacımız var."





"İKİSİ DE BİRBİRİNE GÖRE ÇOK FARKLI VE GÜZEL"

-Baba olmak mı daha güzel bir duygu, dede olmak mı güzel bir duygu?

"Bunların her ikisi de birbirine göre çok farklı ve güzel. Baba olmak da güzel, dede olmak da güzel. Bu aynen meyvenin farklı farklı tatları vardır ya burada da babalıkta öyle bir tat alıyorsun ki, kızda farklı, erkekte farklı. Sayılar arttıkça orada da farklar artıyor. Benim 8 tane torunum var. Bu 8 tanenin hepsinin de tadı bambaşka. Büyüğüne bakıyorsun farklı, en küçüğüne doğru gittikçe fark daha da değişiyor. Ara segmentler, onlar daha da değişik. Tabii bunların sana ‘dedeciğim’ diye sarılması, bu sevgi bambaşka oluyor. Sayı ne kadar artarsa bu işin zevki o kadar da değişiyor, artıyor. Hanım hafta sonlarını zor getiriyor. İllaki torunları gidip görecek. Bu parti faaliyetleri, uluslararası toplantılar vesaire bundan dolayı da zor. Ama şimdi şöyle bir şey de var torunların sevgisi bedava. Çünkü daha çok bunlara malum anneler, babalar daha çok ilgileniyor. Ben daha çok onlardan koparmaya çalışıyorum. Görmeniz lazım. Sağ olsun bize de bu noktada çok sorun yaşatmıyorlar. Hakikaten o tadı almak bir başka güzel. Allah bütün şu anda annesi, babası yanlarında olanlara, torunlarının da çocuklarının da bu yaşamını nasip etsin. Onlarla beraber bir ömür sürdürmeyi nasip etsin."

"BİZİM NESİL İÇİN EN GÜZEL İLETİŞİM YOLU YÜZ YÜZE"

-Yoğun iş temposuna rağmen vakit ayırabildiğiniz bir aile Whatsapp grubunuz var mı? Torunlarınıza, çocuklarınıza mesaj attığınız oluyor mu?

"Ben şahsen cep telefonunu aktif olarak kullanıyorum. Aile fertlerimizle de özellikle mesajlar yoluyla haberleştiğimiz oluyor. Fakat çeşitli mesaj grupları telefonumda mevcut, Whatsapp’la aram yok. Çünkü bunları kullanmaya zaman itibarıyla fırsatım da yok. Bizim neslimiz için hala en güzel iletişim yolu yüz yüze görüşme. En azından sesli konuşma yöntemlerini seçiyorum, onu daha çok garanti buluyorum. Bu vesileyle siz gençlerimizi de tüm vatandaşlarımızı, yabancı uygulamalar yerine yerli mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya davet ediyorum. Ama en güzeli böyle yüz yüze görüşme. Bundan daha güzeli olmaz."