Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oy sırasında gören seçmenin şaşkınlığı Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu’na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında fark eden bir seçmen de büyük şaşkınlık yaşadı.

ensonhaber.com Beklenen gün geldi, Türkiye sandığa gitti... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullanmak için İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu’na geldi. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, alkışlar eşliğinde okula girdi. Önce kimliğini çıkaran Erdoğan, beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı'nı fark edemedi Eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya giren Erdoğan’ı hemen önündeki seçmen bir süre fark etmedi. Daha sonra genç seçmene Cumhurbaşkanı’nın hemen arkasında olduğu söylendi. Döndüğünde Cumhurbaşkanı’nı gören seçmen, gülümsemekten kendini alamadı. Sırasını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. Cumhurbaşkanı da sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.