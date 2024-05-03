Dün siyasetin gündemini hareketlendiren bir görüşme gerçekleşti.
AK Parti ve CHP, 8 yıl aradan sonra bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından zirveden fotoğraflar, kamuoyuna servis edildi.
Boş koltuk detayı dikkat çekmişti
Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması ise sosyal medyada gündem oldu.
Çeşitli spekülasyonlara konu olan ayrıntıyla ilgili bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuya değindi.
"Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü"
Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü." ifadelerini kullandı.
Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."
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