Özgür Özel 'boş koltuk' tartışmalarına son noktayı koydu Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel, yaptığı açıklama ile bu sorunun iadeiziyaret adımı ile çözüldüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Dün siyasetin gündemini hareketlendiren bir görüşme gerçekleşti.

AK Parti ve CHP, 8 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından zirveden fotoğraflar, kamuoyuna servis edildi.

Boş koltuk detayı dikkat çekmişti

Görüşme sırasında salonda bulunan tekli koltuğun boş olması ise sosyal medyada gündem oldu.

Çeşitli spekülasyonlara konu olan ayrıntıyla ilgili bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiği görüşmede konuya değindi.

"Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü"

Özel açıklamasında, "Demokrasi açısından önemliydi. Boş koltuk sorunu iadeiziyaret adımıyla çözüldü." ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi: