Uzun yıllar boyunca Batı sömürgesiyle yaşayan Afrika son dönemde fiilen sömürge olmasa da Batı'nın etkisiyle her anlamda istikrarsız ve yoksullukla boğuşuyor.
Kara Kıta'nın tüm kaynaklarını sömüren Batı'nın yarattığı siyasi istikrarsızlık kıtadaki hemen her ülkede kendini gösterirken, darbelerle anılır hale gelen Afrika'da, listeye son olarak Gabon eklendi.
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.
Nijer'in ardından Gabon'da yaşananlar sonrası askeri yönetim, Fransız askerlerinin de sınır dışı edileceği açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabon'daki konuşması
Gabon'da yaşanılanların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, tarihin sömürgeci devletlerden hesap soracağını belirtmişti:
Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.
"Tarih hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır"
Tarih, nice milletlerin, kavimlerin, ülkelerin doğuşuna, yükselişine, büyük birer güç oluşuna ama aynı zamanda batışına çokça şahit olmuştur. Tarih zamanı geldiğinde zalimlerden de hesap sormuştur. Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır.