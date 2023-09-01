Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 yıl önce Gabon Parlametosu'nda yaptığı konuşma yeniden gündemde Son zamanlarda darbeyle anılan Afrika'da, Nijer'in ardından Gabon'da da asker yönetime el koydu. Gabon'daki Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağı ilan edilirken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma geldi: "Zamanı geldiğinde tarih, hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır"

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ensonhaber.com

Uzun yıllar boyunca Batı sömürgesiyle yaşayan Afrika son dönemde fiilen sömürge olmasa da Batı'nın etkisiyle her anlamda istikrarsız ve yoksullukla boğuşuyor.

Kara Kıta'nın tüm kaynaklarını sömüren Batı'nın yarattığı siyasi istikrarsızlık kıtadaki hemen her ülkede kendini gösterirken, darbelerle anılır hale gelen Afrika'da, listeye son olarak Gabon eklendi.

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

Nijer'in ardından Gabon'da yaşananlar sonrası askeri yönetim, Fransız askerlerinin de sınır dışı edileceği açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabon'daki konuşması

Gabon'da yaşanılanların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, tarihin sömürgeci devletlerden hesap soracağını belirtmişti:

Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.

"Tarih hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır"