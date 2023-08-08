Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye oyun kurucu haline gelmiştir Büyükelçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahada ve masada aktif rol aldığını ifade ederek, "Türkiye, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir" vurgusu yaptı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi.

Dünya genelinde ülkemizi temsil eden büyükelçilerin katıldığı konferans dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında büyükelçilere önemli mesajlar verdi.

"Türkiye oyun kurucu haline gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sahada ve masada aktif rol aldığını ifade ederek, "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir." açıklamasını yaptı.

"Ayağımıza vurulan prangalardan kurtulduk"

21 yıllık iktidarlarımız sürecinde önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik." dedi.

"Can verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye'nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik.

"Şehitlerimizin hikayeleri ekranlara taşınmış oldu"

Dışişleri Bakanlığımız da ASALA başta olmak üzere eli kanlı hainlerin hedef aldığı kurumlarımızdan birisidir. Son dönemde televizyon ve sinema alanında başarılı projelere imza atıldı. Şehitlerimizin hikayeleri ekranlara taşınmış oldu. Dünyanın farklı köşelerinde milletimizi temsil ederken şehit düşen diplomatlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.

"Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik"

Bu sene cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşma gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrına yelken açacağız. Elde ettiğimiz hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı. Tarihimizden güç alarak yarınlarımızı çizmeye gayret ediyoruz. Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik. Ülkemizin prestij projesi olan Türkevi'ni 2 yıl önce hizmete açtık. Burada saymaya kalksak sayısız başarıyı diplomasi alanında ülkemize kazandırdık.

"Baskılara boyun eğmiyoruz"

Yeni dönemde yepyeni bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz. İlkemiz gayet nettir. Türkiye hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada aktif olmak bizim için tercih değil, mecburiyettir. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi sabılır ve onurlu şekilde baskılara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Büyükelçilik ağımızı büyütme gayretlerimiz devam ediyor.

"Terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir"

Irak ve Suriye istikrara kavuştukça sığınmacıların onurlu ve güvenli geri dönüşleri hızlanacaktır. Millet olarak bu meselede insanlık tarihine geçecek büyük bir duruş sergiledik. Sayısız sığınmacıya kucak açtık. Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.

"Putin ile ortak bir paydada buluşacağımıza inanıyorum"

Ukrayna konusundaki tutumumuz sizlerin bildiği gibi tüm dünyada büyük bir takdir toplamıştır. Bu süreçte savaşan tarafları masada bir araya getirdik. Akan kanı durdurmak için çaba harcadık.



17 Temmuz itibarıyla askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Karadeniz girişmiyle başlayan olumlu atmosfer bazı ülkeler tarafından iyi karşılanmadı. Aksine ateşe körükle gidildi. Biz bu gerilim daha fazla devam etsin istemiyoruz. Samimiyetle tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceğiz. Savaşın Karadeniz'e yayılması tüm bölgemiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır.

"Biz kimseyle kavga peşinde değiliz"

Biz kimseyle kavga peşinde değiliz, dostlarımızın sayısını artırma peşindeyiz. Bölge ülkeleri, AB ve NATO müttefikleriyle oluşturduğumuz pozitif havayı sürdürmekte kararlıyız. Devletin vatandaşına uzak durduğu, tepeden baktığı, sırf inancından dolayı hor gördüğü anlayış bir daha geri dönmemek üzere rafa kaldırılmıştır.

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