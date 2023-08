Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye oyun kurucu haline gelmiştir

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi.

Dünya genelinde ülkemizi temsil eden büyükelçilerin katıldığı konferans dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında büyükelçilere önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin sahada ve masada aktif rol aldığını ifade ederek, "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir." açıklamasını yaptı.

21 yıllık iktidarlarımız sürecinde önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye'nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik.