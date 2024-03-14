Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programında konuştu. Erdoğan, "Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor" dedi.

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ensonhaber.com

Tıp Bayramı, hekimlerin, sağlık personelinin ve tıp öğrencilerinin onurlandırıldığı bir gündür.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul ediliyor.

Tıp camiasıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada tıp camiasına önemli mesajlar verdi.

"Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkesin kabul ettiğini söyledi.

"Rabbim hepinizden razı olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nı idrak ediyoruz. Tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Hastalara şifa olabilmek için sağlık kuruluşlarımızda görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Sağlık personelimiz, insanın en çaresiz hissettiği zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Kendinin, evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan başka kimse yoktur. Canı yanan umut arayan hastanın şifa bulmasına vesile olmanın yeri asla doldurulamaz. Rabbim hepinizden razı olsun.

"Salgın her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini göstermiştir"

Sağlık kadar sağlık hizmetine ulaşım imkanları da çok önemlidir. İyi işleyen sağlık sisteminin önemini başta COVID-19 salgını olmak üzere son yıllarda pek çok kez gördük. Salgın her ne sebeple olursa olsun sağlık yatırımlarının ihmale gelemeyeceğini göstermiştir. Türkiye 2002'den bu yanan devasa yatırımların karşılığını salgın döneminde fazlasıyla almıştır.

"Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz"

Depreme dayanıklı yeniden inşa ettiğimiz sağlık tesislerimiz depremden sonra elimiz ayağımız her şeyimiz oldu. Şehir hastanelerimiz sembol hale geldi. 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Engellenmeye çalışılan sağlık üsleri bu dönemlerde kritik görevler üstlendiler. Salgın dönemini başarıyla yönettik. Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz.

"Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor"

Göreve geldiğimizde sağlık sistemi de aksayan Türkiye vardı. İnsanlar cenazelerini teslim almak için senet imzalamak zorunda bırakılıyordu. İnsanımızın sosyal ve ekonomik statüsünden bağımsız en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için her türlü adımı attık. Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını hemen herkes kabul ediyor. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor.

"Sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına müsemmamız yok"