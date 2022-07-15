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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma ilanı: İşgalcilere geçit vermedik

    Erdoğan, darbe girişimine karşı ortaya konulan direnişe vurgu yaptı.
    • 15.07.2022 - 08:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz anma ilanı: İşgalcilere geçit vermedik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Bugün yayınlanan mesaj, Türkçe ve İngilizce dillerinde bazı gazetelerde yer aldı.

    Erdoğan, Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurguladı.

    "Şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik." dedi.

    Mesajının devamında Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Milletimin her bir ferdini selamlıyorum"

    "O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum.

    "Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

    Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 15 Temmuz anma ilanı: İşgalcilere geçit vermedik #1


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