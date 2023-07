Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz

ensonhaber.com

Bugün 15 Temmuz...

Türkiye demokrasi tarihinin bir yönden en kanlı bir yönden de en destansı günü.

Bunda 7 yıl önce devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz gecesi hain darbe planlarını uygulamaya koyuldu.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı bir demokrasi destanı yazdı.

7 yıl önce yaşananlar halen akıllardayken, İstanbul Beylerbeyi Stadı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi Stadı'nı dolduran vatandaşlara seslendi.

15 Temmuz darbe girişiminin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanlı gecede şehit düşen vatandaşlara rahmet diledi.

15 Temmuz gecesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar geçse de unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

"15 Temmuzun 7. senesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Ülkemizde düzenlenen çeşitli programlarla bugünü tarihe kaydettik. Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kanla yazılan destanı tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz. 15 Temmuzun 7. senesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır.



Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim şeref madalyamızdır, onurumuzdur. 15 Temmuz istiklal beyannamesidir. Bu temiz alınlarına dayanan namlularına aldırmayıp, ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir.