Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesinin yıllar geçse de unutulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

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ensonhaber.com

Bugün 15 Temmuz...

Türkiye demokrasi tarihinin bir yönden en kanlı bir yönden de en destansı günü.

Bunda 7 yıl önce devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz gecesi hain darbe planlarını uygulamaya koyuldu.

Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk halkı bir demokrasi destanı yazdı.

Anma programı düzenlendi

7 yıl önce yaşananlar halen akıllardayken, İstanbul Beylerbeyi Stadı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi Stadı'nı dolduran vatandaşlara seslendi.

Şehit düşen vatandaşlara rahmet diledi

15 Temmuz darbe girişiminin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanlı gecede şehit düşen vatandaşlara rahmet diledi.

15 Temmuz gecesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar geçse de unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

"70 yıl da geçse unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

"15 Temmuzun 7. senesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Ülkemizde düzenlenen çeşitli programlarla bugünü tarihe kaydettik. Bugün şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Kanla yazılan destanı tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz. 15 Temmuzun 7. senesinde değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır.



Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim şeref madalyamızdır, onurumuzdur. 15 Temmuz istiklal beyannamesidir. Bu temiz alınlarına dayanan namlularına aldırmayıp, ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir.

"Tek yürek, Tek bileğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Anma Programı'ndaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye 85 milyona selamlarını iletiyorum.



15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız. İradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

"Darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.



Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakta olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor.

"O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik"

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan odakları da hafızamıza kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz.

"Milli iradenin tankla, tüfekle, teslim alınamayacağını tüm cihana ilan ettik"

Biz 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Milletçe nesilden nesile anlatılacak büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Nasıl birlik olunacağını tüm dünyaya gösterdik.



81 vilayetin tamamı eşine az rastlanır bir direnişe sahne oldu. Bu, ömrünün baharında tankların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Traktörünün lastiğini yakıp darbeciyi durdurmaya çalışanın direnişidir. Salalarla sokaklara akın edip demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. İstikbalini terör örgütünün insafına bırakmamak için şehadet şerbeti içenlerin direnişidir. Bu, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumların direnişidir.

"Mehmet Akif'İn dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır"

Acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Mehmet Akif'İn dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Bu cephede 85 milyonun mahşeri vicdanı vardır. Hanımlar unutmayın burada Nene Hatunların, Kara Fatmaların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Ve, şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler.

"İstanbul'dan Ankara'ya ay yıldızlı bayrağı kefeni yapanları unutamayız"

Ellerine bayraklarını almış hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya ayyıldızlı bayrağı kefeni yapanları unutamayız. Omuz omuza verenleri unutamayız.



Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Ben sizlere inanıyorum. Biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

"15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı"

Havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? FETÖ'cüler alıp nereye götürdüler? Bakırköy Belediyesine götürdüler. Bunlar korkaktır, pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmışlardı. Suikast timinden kıl payı kurtulduk. Benim korumalarım şehit oldular.

"Bizim askerimizin adı, Mehmetçik"

Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan TBMM bombalandı. MİT Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz çok ağır saldırıya uğradı. Sadece bizi devirmeye çalışmadılar, aynı zamanda ülkeyi devirmek istediler. 253 şehidimiz oldu. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz oldu.



Milletimizin, peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. . Küçük Muhammet anlamına geldiği için böyledir. İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yoktur. Onun için Mehmetçik çok önemli.

"15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin soylu duruşunu anlayamaz"