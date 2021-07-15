Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete silah çekenin affı olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çize çize söylüyorum, millete silah çekenin affı olmaz. Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda şehit yakınları ve gazilere hitap etti.

Konuşmasında "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez." vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"MİLLETE SİLAH ÇEKENİN AFFI OLMAZ"

"Altını çize çize söylüyorum, millete silah çekenin affı olmaz. Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"15 Temmuz, ülkemize göz dikenlere topunuz birden gelin diyerek meydan okuduğumuz bir destan olmuştur. Demokrasi yürüyüşleri ihanete karşı bir destana dönüşmüştür.

Amaçları, Türk milletini esir etmekti. Ama bu milletin devletine, bayrağına, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir. TSK'nın FETÖ'nün değil, Türk milletinin ordu olduğunu hesap edemediler."

FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşlerimizin hikayeleri, bu millete asırlarca ilham verecek. Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim."