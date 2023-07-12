Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün süren NATO Zirvesi'ndeki yoğun diplomasi trafiği Başkent Vilnius'ta yapılan NATO Zirvesi'nde iki gün de liderler için dolu dolu geçti. Önemli konuların görüşüldüğü zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ve kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

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AA & Ensonhaber

NATO üyesi liderleri, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi.

Önemli konuların ele alındığı zirvede, yoğun diplomasi trafiği de yaşandı.

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katıldı.

NATO Zirve konuları ise şu şekilde işlendi; Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç'in üyelik başvurusu, NATO'nun yeni askeri planları...

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Dün gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler yaptı.

Zirvede ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Vilnius’a gittiği ilk gün 10 Temmuz’da İsveç Başbakanı İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in de yer aldığı üçlü görüşmeye katıldı.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

İsveç'in, YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirilen açıklamada, iki ülkenin terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edeceği ve bunun uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikir olunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Liderlerle bir araya geldi

NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına iştirak etti.

Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede iş birliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki iş birliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı." denildi.

Zirvede son gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde de LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmelerini sürdürdü.

Erdoğan; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.