Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmeni atama törenindeki konuşması

Erdoğan, yeni dönemde çocukların okuldan uzak kalmaması gerektiğini söyledi. Salgının devam ettiğini anımsatan Erdoğan, diğer taraftan "Yüz yüze eğitim sürmeli" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı 20 bin öğretmen atama programına katıldı.

Öğretmenlerin atamasını gerçekleştiren Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılına dair önemli mesajlar verdi.

"SALGIN DEVAM EDİYOR AMA..."

Okulları açık tutmakta ve öğrencilere akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı." dedi.

"OKULLARIN AÇIK TUTULMASI ÖNEMLİ"

Erdoğan, çocukların sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı ViDEO

"ÖĞRETMENLERİMİZDEN İSTEĞİM..."

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Okullarımız eğitime hazır durumda.

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak ihtiyacımızı kapattık.

ALMANYA VE ABD İLE AYNI SEVİYEDE

Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD ortalaması civarındadır.

Türkiye'deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi okullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile aynı seviyededir.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ilkokulda 15, ortaokul ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını geçtik.





"ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Avrupa'da öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre, Avrupa'da zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken, Türkiye'de bu oran yüzde 20'lerdedir."