Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü mesajı Türkiye’nin mülteciler konusunda insanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mülteci meselesi, göçe ve zorla yerinden edilmeye neden olan şartların kaynağında ortadan kaldırılmasıyla çözülebilecektir" dedi.

AA

Dünya üzerinde 110 milyon insan, yerlerinden olmuş durumda…

Bunlardan 35 milyondan fazlası ise mülteci olarak hayatını sürdürüyor...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan, yoksullukla mücadele için ekmek derdine düşen, daha iyi bir yaşam için umudunu kaybetmeyerek kar kış demeden yola koyulan ve bu uğurda canlarını feda eden mülteciler, bugün çözümsüzlükle boğuşuyor.

Ölümlerine bile isteye göz yumulan mülteciler için her daim elini taşın altına koyan Türkiye ise dünyanın takdirini kazanıyor.

Ancak bu da meselenin nihayete ermesine yetmiyor.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bakış açısını anlattı

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin insanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getirdiği dile getirdi.

Mesajında, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde insanların terör, çatışma, iç savaş, açlık ve kıtlık gibi sebeplerle göçe zorlandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Günümüzde yerlerinden olmuş kişilerin sayısı 110 milyona yaklaşmıştır. Bunların 35,3 milyonu doğdukları toprakların dışında mülteci statüsünde hayatlarını sürdürürken, 62,5 milyonu ise kendi ülkelerinde yer değiştirmek durumunda kalmıştır. Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır.

"Türkiye, gönüllü geri dönüşleri destekliyor"

Asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan Türk milletinin, aynı vicdani duruşu Suriye'den Ukrayna'ya bölgedeki krizler karşısında tekrar gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir. Batılı ülkelerde kök saldıktan sonra zehirli bir sarmaşık misali diğer toplumlara da yayılan mültecilere yönelik nefret söylemlerini, Neonazi ideolojisini, Müslüman ve yabancı düşmanlığını reddediyoruz. Kendi ırkı, kültürü ve inancı dışındaki hiç kimseyi insan saymayan bu marazi akımları, insani değerlere ve insanlığın ortak geleceğine tehdit görüyoruz.

"Akdeniz, devasa bir mülteci kabristanına dönüştü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'in son yıllarda "devasa bir mülteci kabristanına" dönüşmesinde, kökleri sömürgeciliğe kadar giden kibirli zihniyetin çok büyük etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Geçtiğimiz hafta Ege Denizi'nde göz göre göre yaşanan, çoğu çocuk yüzlerce masumun hayatını kaybettiği insani trajedi bunun en son ve utanç verici örneği olmuştur. Uluslararası toplumun, özellikle de kendileri dışında herkese insan hakları ve demokrasi dersi veren ülkelerin artık sorumluluk üstlenmesi şarttır. Mülteci meselesi, göçe ve zorla yerinden edilmeye neden olan şartların kaynağında ortadan kaldırılmasıyla çözülebilecektir.

"İlgili taraflar gayret göstermeli"