Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında kurduğu Türkiye hayali, gerçek oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 yılda gerçekleşen hayallerine yer verdi.

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Seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları seçim vaatlerini tek tek açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 12 yıl önce seçim için söz verdiği her şeyi yapmanın gururunu yaşıyor.

Bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla 2011 yılına götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı videoyla gerçekleri bir kez daha ortaya koydu.

Kurduğu Türkiye hayali 12 yılda gerçek oldu

Hedeflerine yer verilen Erdoğan'ın yaptığı seçim konuşmasında, "Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk, Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Ardından 12 yılda gerçekleştirilen hayallerin bir kısmı arka arkaya sıralandı.

"Muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız"

Ulaşımdaki yeniliklerin yer aldığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

17 bin kilometre yeni duble yol, İstanbul’dan İzmir’e otoban, İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük ikinci köprüsü, Çanakkale Boğazı’na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız.



Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusun yapan bir ülke olacağız.

Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız.



Büyük hedefler için biz hazırız, milletimiz hazır, Türkiye hazır.

"Yine biz yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşıma ise şu notu ekledi: