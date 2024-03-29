Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki videosu yeniden gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 genel seçimleri öncesinde 'Hedef 2023' mottosuyla hazırlanan video filmi 31 Mart seçimlerinden önce yeniden dolaşıma girerken, videoda bahsi geçen tüm hedeflere ulaşılması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Seçmen 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçecek.

Mayıs ayından kısa süre sonra ikinci seçimine gidecek ülkede sandıkların kurulmasına 2 gün kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçim döneminde gündem damga vuran videolarından biri tekrar dolaşıma girdi.

2011 genel seçimlerinden önce hazırlanan videoda Erdoğan, Türk halkına hedeflerinden bahsediyor.

"Yollar köprüler hızlı tren hatları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de paylaşılan videoda hedeflerini şöyle sıralıyor:

"17 bin kilometre yeni duble yol, İstabul’dan İzmir’e otoban. İzmit Körfezi’ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü, Çanakkale Boğazı’na köprü, 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız.

"Keni otomobilini kendi uçağını yapan bir ülke..."

Keni otomobilini kendi uçağını kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız, milletimiz hazır, Türkiye hazır."

"Adam ne dediyse yapmış"

Videonun üzerinden yıllar geçti. Bu süreçte daha birçok seçime giren ve zaferle çıkan Erdoğan sadece bu videodaki hedeflerini değil ara dönemde de birçok projeyi hayata geçirdi.

Birbirinden önemli konut projeleri, asgari ücrette yıllara göre yüksek artış, memur ve emekli maaşlarına yapılan enflasyona ezdirmeyecek oranda zamlar...

Bunun yanında geniş kesimleri ilgilendiren EYT, 3600 ek gösterge sorunlarının çözümü gibi birçok adım atıldı.

Aradan geçen yaklaşık 15 yıldan sonra video yeniden izleyenlere, "Adam ne dediyse yapmış" dedirtti.

Murat Kurum'un İstanbul için vaatleri

Bu videoyla birlikte 2 gün sonra yapılacak seçim öncesinde AK Parti adayı Murat Kurum'un İstanbul için vaatleri akıllara geldi.

Buna göre en dikkat çekici vaatler arasında konut dönüşümü ve toplu taşıma projeleri yer alıyor.

5 yılda 650 bin konut dönüşümü

Önümüzdeki 5 yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsinin dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu süreçte 650 bin konutun dönüşümü için 5 yıl gibi kısa süre hedefleniyor.

Metro ağını 1000 kilometreye çıkarma hedefi

Diğer bir hedef ise İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 1000 kilometreye çıkartmak. İstanbul'un farklı güzergahlarında birçok metro hattı için projeler yapımı bekliyor.

Karayolu ulaşımı dev tünel projeleriyle rahatlatılacak. İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25,7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe tüneli ile 11,6 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal tüneli açılacak.

Trafiği rahatlatacak projeler

Trafik sıkışıklığının yaşandığı noktalarda, 151 kavşak ve yol düzenlemesiyle İstanbul trafiğine hızlı ve etkili bir çözüm sunulacak.

Murat Kurum'un tüm vaatlerini görmek için tıklayınız: